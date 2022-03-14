14.03.2022 11:01 Евгений Клочко

В Украине начался учебный процесс в дистанционной форме

Министерство образования и науки Украины совместно с компанией «Google Україна» создали Всеукраинское онлайн-расписание занятий для детей.

В МОН отметили, что уже с 14 марта, в большинстве регионов Украины возобновляется образовательный процесс, который будет проходить с использованием технологий дистанционного обучения.

Всеукраинское онлайн-расписание для учеников всех классов во время военного положения доступно по ссылке. Также уроки будут доступны на платформах «MEGOGO», «1+1 video», «Київстар ТБ».