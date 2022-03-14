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14.03.2022  10:54   Евгений Клочко

Харьковчан зовут разбирать завалы разрушенных домов

Жители Харькова, у которых есть желание, могут присоединиться к коммунальным службам города и помочь убирать город после бомбардировок.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства. По их информации, коммунальные службы делают все возможное, чтобы поддерживать жизнедеятельность города, однако им нужна помощь для уборки завалов, мусора, ремонта домов, площадок и пр.
 
«При таком количестве разрушений сил на все не хватает. Мы ищем волонтеров, которые сейчас и в мирное время помогут восстановить наш город и сделать его еще лучше», - отметили специалисты департамента.
 
Все желающие могут записаться на участие в работах, заполнив специальную форму. После чего с волонтерами свяжется координатор.
 
Намомним, бригады КП «Харьковводоканал» продолжают работать в условиях военного времени, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение в домах харьковчан.
 
Тэги:  агрессия россии, жкх, харьков
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