14.03.2022 10:54 Евгений Клочко

Харьковчан зовут разбирать завалы разрушенных домов

Жители Харькова, у которых есть желание, могут присоединиться к коммунальным службам города и помочь убирать город после бомбардировок.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства. По их информации, коммунальные службы делают все возможное, чтобы поддерживать жизнедеятельность города, однако им нужна помощь для уборки завалов, мусора, ремонта домов, площадок и пр.

«При таком количестве разрушений сил на все не хватает. Мы ищем волонтеров, которые сейчас и в мирное время помогут восстановить наш город и сделать его еще лучше», - отметили специалисты департамента.

Все желающие могут записаться на участие в работах, заполнив специальную форму . После чего с волонтерами свяжется координатор.

Намомним, бригады КП «Харьковводоканал» продолжают работать в условиях военного времени, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение в домах харьковчан