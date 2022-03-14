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14.03.2022  10:07   Евгений Клочко

Спасатели ГСЧС в Харькове продолжают ликвидировать результаты обстрелов российских оккупантов

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС Украины за сутки, с 13 по 14 марта, выполнили 42 выезда для ликвидации пожаров и разбора завалов разрушенных зданий.

Агрессия РФ в Украине: Результаты обстрелов в Харькове ликвидируют сотрудники ГСЧС
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области по состоянию на 7:00 14 марта.
 
Спасатели отметили, что российские оккупационные войска продолжают артобстрелы и воздушные бомбардировки Харькова. В частности, в 21:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Автогена, 10, где на территории Харьковского автогенного завода в результате попадания снаряда горело производственное здание площадью 800 кв.м. К месту вызова было направлено шесть отделений на автоцистернах, в 23:52 пожар был ликвидирован.
 
 
Также сообщается, что за прошедшие сутки для ликвидации последствий российской агрессии было привлечено около 25 единиц пожарно-спасательной техники и 119 человек личного состава ГСЧС. Над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий работали спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики.
 
Кроме того, пиротехнические службы продолжили обезвреживать артиллерийские боеприпасы. За прошедшие сутки пиротехники отработали 27 адресов, где находились сработавшие и неразорвавшиеся взрывоопасные предметы.
 
Напомним, сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы в здании Харьковской областной государственной администрации после ракетного удара оккупантов.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрелы, гсчс, харьков
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