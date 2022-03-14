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14.03.2022  09:09   Евгений Клочко

Из Харькова запустили еще два эвакуационных рейса 14 марта - "Укрзалізниця"

АО «Укрзалізниця» назначило два дополнительных эвакуационных рейса на сегодня, 14 марта, со станции «Харьков-Пассажирский».


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика. На 14 марта известно следующее расписание движения:
 
  • 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харьков – Львов.
 
Напомним, до перехода на летнее время 27 марта был введен стабильный график курсирования эвакуационных поездов: 
 
  • 3:46 — №114/113 Лиман — Львов;
  • 3:46 — №142/141 Лиман — Львов;
  • 5:40 — №114/113 Львов — Лиман;
  • 12:06 — №45/46 Краматорск — Ужгород;
  • 15:09 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов;
  • 15:09 — №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород;
  • 19:27 — №795/796 Харьков-Пас. — Днепр;
  • 20:15 — №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец;
  • 20:35 — №138/137 Лиман — Хмельницкий;
  • 21:08 — № 1/2 Краматорск — Ивано-Франковск;
  • 21:43 — 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная;
  • 22:11 — №90/89 Краматорск — Одесса-Главная.
 
Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже.
 
Тэги:  агрессия россии, эвакуация, харьков
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