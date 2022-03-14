14.03.2022 09:09 Евгений Клочко

Из Харькова запустили еще два эвакуационных рейса 14 марта - "Укрзалізниця"

АО «Укрзалізниця» назначило два дополнительных эвакуационных рейса на сегодня, 14 марта, со станции «Харьков-Пассажирский».



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика. На 14 марта известно следующее расписание движения:

9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 - №239/240 Харьков – Львов.

Напомним, до перехода на летнее время 27 марта был введен стабильный график курсирования эвакуационных поездов:

3:46 — №114/113 Лиман — Львов;

3:46 — №142/141 Лиман — Львов;

5:40 — №114/113 Львов — Лиман;

12:06 — №45/46 Краматорск — Ужгород;

15:09 — №15/16 Харьков-Пас. — Рахов;

15:09 — №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород;

19:27 — №795/796 Харьков-Пас. — Днепр;

20:15 — №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец;

20:35 — №138/137 Лиман — Хмельницкий;

21:08 — № 1/2 Краматорск — Ивано-Франковск;

21:43 — 8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная;

22:11 — №90/89 Краматорск — Одесса-Главная.

Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже.