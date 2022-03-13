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13.03.2022  21:32   Евгений Клочко

Российские оккупанты напали на отделение экстренной медпомощи на Харьковщине

На 18-й день войны сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф продолжают достойно выполнять свой профессиональный долг.


Фото из открытых источников

Как сообщает пресс-служба областного коммунального предприятия, сегодня ночью ППБ Петровское Балаклейского отделения экстренной медицинской помощи подверглось нападению.

Российские оккупанты выбили дверь в помещении и украли медоборудование: дефибриллятор, аппарат электрокардиограммы, чемодан с медизделиями и автомобильный аккумулятор. Все остальное имущество разбили разбили.

К счастью, никто из медицинских сотрудников не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове осколком снаряда ранена фельдшер скорой помощи.

Источник:   ЦЭМ и МК
 Тэги:  агрессия россии, медики, харьков
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