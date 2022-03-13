13.03.2022 21:32 Евгений Клочко

Российские оккупанты напали на отделение экстренной медпомощи на Харьковщине

На 18-й день войны сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф продолжают достойно выполнять свой профессиональный долг.



Фото из открытых источников

Как сообщает пресс-служба областного коммунального предприятия, сегодня ночью ППБ Петровское Балаклейского отделения экстренной медицинской помощи подверглось нападению.

Российские оккупанты выбили дверь в помещении и украли медоборудование: дефибриллятор, аппарат электрокардиограммы, чемодан с медизделиями и автомобильный аккумулятор. Все остальное имущество разбили разбили.

К счастью, никто из медицинских сотрудников не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове осколком снаряда ранена фельдшер скорой помощи.