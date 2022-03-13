13.03.2022 19:09 Евгений Клочко

Харьковская фабрика-кухня детского питания ищет молоко по всей области

КП "Городская молочная фабрика-кухня детского питания" изготавливает несмотря на все трудности продукцию высокого качества со всеми требованиями для детского питания.

Об этом сообщили РЕДПОСТ в коммунальном предприятии. Там отметили, что развозят продукцию, гуманитарную помощь во все районы Харькова. Также выполняют заказы населения по развозке продукции по всем пунктам выдачи Харькова.

Директор предприятия Евгений Антипов рассказал, что сотрудники развозят не только детское питание для детей, но и воду для грудничков.

"Очень трудно найти молоко экстра и высшего сорта, но мы справились с этой задачей, нашли Хозяйство "Промінь" в Красноградском районе " с. Кобзевка. Хозяйство даёт молоко высшего сорта. Только такое молоко необходимо для грудных детей!", - отметил Евгений Антипов.

Директор предприятия также напомнил, что по вопросам заказов и доставке продукции фабрики-кухни детского питания жители Харькова могут обращаться по тел. 0675705580.