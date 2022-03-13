    
Главная Новости Харькова Общество Харьковская фабрика-кухня детского питания ищет молоко по всей области
13.03.2022  19:09   Евгений Клочко

Харьковская фабрика-кухня детского питания ищет молоко по всей области

КП "Городская молочная фабрика-кухня детского питания" изготавливает несмотря на все трудности продукцию высокого качества со всеми требованиями для детского питания.

Харьковская фабрика-кухня детского питания ищет молоко по всей области
 
Об этом сообщили РЕДПОСТ в коммунальном предприятии. Там отметили, что развозят продукцию, гуманитарную помощь во все районы Харькова. Также выполняют заказы населения по развозке продукции по всем пунктам выдачи Харькова.
 
Харьковская фабрика-кухня детского питания ищет молоко по всей области
 
Директор предприятия Евгений Антипов рассказал, что сотрудники развозят не только детское питание для детей, но и воду для грудничков.
 
Харьковская фабрика-кухня детского питания ищет молоко по всей области
 
"Очень трудно найти молоко экстра и высшего сорта, но мы справились с этой задачей, нашли Хозяйство "Промінь" в Красноградском районе " с. Кобзевка. Хозяйство даёт молоко высшего сорта. Только такое молоко необходимо для грудных детей!", - отметил Евгений Антипов.
 
Директор предприятия также напомнил, что по вопросам заказов и  доставке продукции фабрики-кухни детского питания жители Харькова могут обращаться по тел. 0675705580.
 
Тэги:  агрессия россии, молоко, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.03 Криминал и происшествия Российские оккупанты напали на отделение экстренной медпомощи на Харьковщине 13.03 Медицина Как справиться с паникой, страхом во время войны - советы психотерапевта 13.03 Общество Город-герой Харьков и область самоотверженно держат оборону, - Олег Синегубов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 