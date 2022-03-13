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13.03.2022  18:15   Яна Чернобай

Как справиться с паникой, страхом во время войны - советы психотерапевта

Психотерапевт Татьяна Балан, жительница Харькова, вместе с семьёй осталась в родном городе. И как все харьковчане пережила ужас, страх, боль, панику.

 
Как пережить бомбежку, как не паниковать во время обстрелов, как сохранить психическое равновесие, не впасть в отчаянье и депрессию -  простые техники Татьяна применяла сама, помогала родным и советовала друзьям. 
 
Эти действенные простые рекомендации могут помочь многим харьковчанам, которые сейчас живут в метро, прячутся в подвалах и постоянно подвергаются обстрелам, отметила психотерапевт в интервью корреспонденту РЕДПОСТ Яне Чернобай . 
 
"Эта техника, она точно имеет терапевтический эффект, и для взрослых и для детей, " - акцентировала Татьяна Балан.
 
"Обведите свою ладонь и ладонь ребёнка. Это полезно сейчас сделать каждому взрослому человеку, и самостоятельно. Сама сердцевинка ладошки - это может быть сердечко, в прямом или переносном смысле. Это может быть «социальный атом», или круг вашей семьи, можно нарисовать всех. Или одного человека, пусть самого сильного в вашем роду, в вашей семье, или того, кого вы знаете или знали. Это тот, на кого можно опираться. 
Или папу, который ушёл защищать нашу УКРАИНУ! 
 
Пять пальчиков - это пять фокусов внимания и пять фрагментов ежедневных действий самопомощи! 
 
1 пальчик: Пища. Надо покушать сейчас, выпить воды! 
2 пальчик: физическое, зарядка, прогулка, упражнения. 
3 пальчик: ментальное, решать умственные задачи, считать, решать,  читать. 
4 пальчик:  ресурсы, вспомнить то, что умеете делать хорошо, что или кто у вас есть. Кто у вас в роду очень сильный, держитесь за его послания. 
5 пальчик: творчество: рисовать, петь , лепить, играть, это очень поддерживает детей. Дети будут отыгрывать войну, не пугайтесь, это важно и полезно", советует психотерапевт, Татьяна Балан.
 
Если это делать регулярно, для детей это станет естественными важными поддерживающими привычками! 
 
"Есть вариант нарисовать большую  ладошку на холодильнике, на стене, даже в подвале. Пусть это будет визитка ДНЯ."- резюмировала Татьяна Балан.
 
Тэги:  агрессия россии, психолог, харьков
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