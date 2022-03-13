13.03.2022 18:15 Яна Чернобай

Как справиться с паникой, страхом во время войны - советы психотерапевта

Психотерапевт Татьяна Балан, жительница Харькова, вместе с семьёй осталась в родном городе. И как все харьковчане пережила ужас, страх, боль, панику.

Как пережить бомбежку, как не паниковать во время обстрелов, как сохранить психическое равновесие, не впасть в отчаянье и депрессию - простые техники Татьяна применяла сама, помогала родным и советовала друзьям.

Эти действенные простые рекомендации могут помочь многим харьковчанам, которые сейчас живут в метро, прячутся в подвалах и постоянно подвергаются обстрелам, отметила психотерапевт в интервью корреспонденту РЕДПОСТ Яне Чернобай .

"Эта техника, она точно имеет терапевтический эффект, и для взрослых и для детей, " - акцентировала Татьяна Балан.

"Обведите свою ладонь и ладонь ребёнка. Это полезно сейчас сделать каждому взрослому человеку, и самостоятельно. Сама сердцевинка ладошки - это может быть сердечко, в прямом или переносном смысле. Это может быть «социальный атом», или круг вашей семьи, можно нарисовать всех. Или одного человека, пусть самого сильного в вашем роду, в вашей семье, или того, кого вы знаете или знали. Это тот, на кого можно опираться.

Или папу, который ушёл защищать нашу УКРАИНУ!

Пять пальчиков - это пять фокусов внимания и пять фрагментов ежедневных действий самопомощи!

1 пальчик: Пища. Надо покушать сейчас, выпить воды!

2 пальчик: физическое, зарядка, прогулка, упражнения.

3 пальчик: ментальное, решать умственные задачи, считать, решать, читать.

4 пальчик: ресурсы, вспомнить то, что умеете делать хорошо, что или кто у вас есть. Кто у вас в роду очень сильный, держитесь за его послания.

5 пальчик: творчество: рисовать, петь , лепить, играть, это очень поддерживает детей. Дети будут отыгрывать войну, не пугайтесь, это важно и полезно", советует психотерапевт, Татьяна Балан.

Если это делать регулярно, для детей это станет естественными важными поддерживающими привычками!

"Есть вариант нарисовать большую ладошку на холодильнике, на стене, даже в подвале. Пусть это будет визитка ДНЯ."- резюмировала Татьяна Балан.