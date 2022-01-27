27.01.2022 15:41 Валерия Кононова

Артемий Рябчук – был ли расстрел сослуживцев состоянием аффекта

Артемий Рябчук скорее всего страдает от психического расстройства, однако утверждать это на данном этапе нельзя.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил психолог.

По его мнению, можно сказать одно – никакого раскаяния у него нет. Он достаточно высокомерно и расслабленно себя ведёт. Взгляд направляет вверх влево, вспоминая образы и при этом поднимает гордо подбородок. Взгляд вниз в зону внутреннего диалога. Он безэмоционально, просто комментирует свои действия.

Выглядит все это так, будто эмоции Артема просто "заглушены", их нет и он сможет повторить свои действия ещё раз, если будет иметь возможность. Человек в состоянии аффекта ведёт себя иначе, - уверен психолог.

Напомним, бойца Нацгвардии, который расстрелял сослуживцев в Днепре и убил пятерых человек, допросили сотрудники правоохранительных органов.