    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Артемий Рябчук – был ли расстрел сослуживцев состоянием аффекта
27.01.2022  15:41   Валерия Кононова

Артемий Рябчук – был ли расстрел сослуживцев состоянием аффекта

Артемий Рябчук скорее всего страдает от психического расстройства, однако утверждать это на данном этапе нельзя.

Артемий Рябчук
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил психолог.
 
По его мнению, можно сказать одно – никакого раскаяния у него нет. Он достаточно высокомерно и расслабленно себя ведёт. Взгляд направляет вверх влево, вспоминая образы и при этом поднимает гордо подбородок. Взгляд вниз в зону внутреннего диалога.  Он безэмоционально, просто комментирует свои действия.
 
 
Выглядит все это так, будто эмоции Артема просто "заглушены", их нет и он сможет повторить свои действия ещё раз, если будет иметь возможность. Человек в состоянии аффекта ведёт себя иначе, - уверен психолог.
 
Напомним, бойца Нацгвардии, который расстрелял сослуживцев в Днепре и убил пятерых человек, допросили сотрудники правоохранительных органов.
 
Тэги:  расстрел, нацгвардия, психолог, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Криминал и происшествия Расстрел солдат в Днепре: появилось видео допроса задержанного 27.01 Криминал и происшествия Расстрел солдат в Днепре: стрелок сам сдался правоохранителям 27.01 Криминал и происшествия Расстрел солдат в Днепре: ГБР открыло уголовное производство на руководство Нацгвардии
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 