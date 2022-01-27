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27.01.2022  15:20   Виталий Хиневич

Германия призывает ЕС сократить срок действия COVID-сертификата о выздоровлении

Из-за динамики роста заболеваемости Министр здравоохранения Германии призвал сократить срок действия медицинского документа.

Ковид сертификат
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах призвал страны ЕС вдвое сократить срок действия сертификата о выздоровлении от коронавируса.
 
 
Германия 15 января сократила срок действия медицинского документа до трех месяцев, вместо 180 дней. Такие нововведения связаны с повторным риском заражения коронавирусной инфекцией штаммом "Омикрон".
 
Напомним, ученые показали, как выглядит «Омикрон» под микроскопом. Вирус имеет шарообразную форму и укрыт шипами, которые внешне напоминают корону.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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