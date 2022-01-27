27.01.2022 15:20 Виталий Хиневич

Германия призывает ЕС сократить срок действия COVID-сертификата о выздоровлении

Из-за динамики роста заболеваемости Министр здравоохранения Германии призвал сократить срок действия медицинского документа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах призвал страны ЕС вдвое сократить срок действия сертификата о выздоровлении от коронавируса.

Германия 15 января сократила срок действия медицинского документа до трех месяцев, вместо 180 дней. Такие нововведения связаны с повторным риском заражения коронавирусной инфекцией штаммом "Омикрон".