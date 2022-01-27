27.01.2022 15:49 Дмитрий Колоней
Хулиганство в Индустриальном: дебоширы повредили трубы теплосети в Харькове (фото)
Обнаружено варварское отношение к трубам, поставляющим тепло в дома харьковчан.
КП "ХТС"
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Харьковские тепслосети, в Индустриальном районе местные жители повредили изоляцию на магистральном трубопроводе, по которому они получают тепло. Тепломагистраль находится в Индустриальном районе и проходит через перекресток улиц Пятихатской и Конструкторского проезда.
Сотрудникам службы безопасности, режима и связи КП «ХТМ» сообщили, что на этом участке разорвана и частями уничтожена теплоизоляция. По прибытии на место тепловики обнаружили повреждения имущества и ущерб, причиненный предприятию.
Тепловики напоминают харьковчанам, что внешние тепловые сети утепляют и изолируют для того, чтобы подаваемый в дома теплоноситель меньше терял температуру, а потребители получали качественную услугу.
Как выяснили сотрудники службы безопасности предприятия, именно местные варварские жители уничтожили теплоизоляцию. Руководство КП «ХТМ» обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить полученную информацию и принять действенные меры по предупреждению повреждения имущества предприятия.
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