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27.01.2022  15:49   Дмитрий Колоней

Хулиганство в Индустриальном: дебоширы повредили трубы теплосети в Харькове (фото)

Обнаружено варварское отношение к трубам, поставляющим тепло в дома харьковчан.


КП "ХТС"
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковские тепслосети, в Индустриальном районе местные жители повредили изоляцию на магистральном трубопроводе, по которому они получают тепло. Тепломагистраль находится в Индустриальном районе и проходит через перекресток улиц Пятихатской и Конструкторского проезда.
 
Сотрудникам службы безопасности, режима и связи КП «ХТМ» сообщили, что на этом участке разорвана и частями уничтожена теплоизоляция. По прибытии на место тепловики обнаружили повреждения имущества и ущерб, причиненный предприятию.
 
 
 
Криминал Харьков: Хулиганы повредили изоляцию трубы теплосети на перекрестке Пятихатской и Конструкторского проезда
 
 
Тепловики напоминают харьковчанам, что внешние тепловые сети утепляют и изолируют для того, чтобы подаваемый в дома теплоноситель меньше терял температуру, а потребители получали качественную услугу. 
 
 
Криминал Харьков: Хулиганы повредили изоляцию трубы теплосети на перекрестке Пятихатской и Конструкторского проезда
 
Как выяснили сотрудники службы безопасности предприятия, именно местные варварские жители уничтожили теплоизоляцию. Руководство КП «ХТМ» обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить полученную информацию и принять действенные меры по предупреждению повреждения имущества предприятия.
 
Напомним, ранее мы писали о драке у Никольского: в Харькове и розыске неадекватной девушки с перцовкой.
 
Тэги:  хулиганство, повреждение изоляции, харьков
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