27.01.2022 15:49 Дмитрий Колоней

Хулиганство в Индустриальном: дебоширы повредили трубы теплосети в Харькове (фото)

Обнаружено варварское отношение к трубам, поставляющим тепло в дома харьковчан.



КП "ХТС"

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Харьковские тепслосети, в Индустриальном районе местные жители повредили изоляцию на магистральном трубопроводе, по которому они получают тепло. Тепломагистраль находится в Индустриальном районе и проходит через перекресток улиц Пятихатской и Конструкторского проезда.

Сотрудникам службы безопасности, режима и связи КП «ХТМ» сообщили, что на этом участке разорвана и частями уничтожена теплоизоляция. По прибытии на место тепловики обнаружили повреждения имущества и ущерб, причиненный предприятию.

Читайте также: Неизвестные вандалы осквернили мемориальную доску Юрию Шевелеву в Харькове

Тепловики напоминают харьковчанам, что внешние тепловые сети утепляют и изолируют для того, чтобы подаваемый в дома теплоноситель меньше терял температуру, а потребители получали качественную услугу.

Как выяснили сотрудники службы безопасности предприятия, именно местные варварские жители уничтожили теплоизоляцию. Руководство КП «ХТМ» обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить полученную информацию и принять действенные меры по предупреждению повреждения имущества предприятия.

Напомним, ранее мы писали о драке у Никольского: в Харькове и розыске неадекватной девушки с перцовкой.