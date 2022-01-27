27.01.2022 15:55 Валерия Кононова

Выставка в харьковском университете: путешествие во времени

Фотопроект "Обличчя університету" приурочен к 217-ой годовщине открытия Каразина. Он призван показать университет с разных сторон и в разные времена. О том, как прошла презентация, сколько лет самому старому фото в проекте и как отреагировали студенты на выставку – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Прежде всего, проект оказался масштабным и захватывающим. Открытие прошло 26 января в Музее истории Каразина.

"Для меня работа над проектом стала невероятным опытом и я благодарна всем, кто поддержал нашу идею и принял участие в её реализации. Наверное, возможность воочию сопоставить оригинальные фото и современные интерпретации, университетские аудитории и музеи «тогда и сейчас» – очень интересная идея, воплощенная в фотопроекте Музея истории", – говорит старший научный сотрудник Музея истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Виктория Пивень.

И эта идея охватила собой многие годы существования Каразинского университета, ведь самые старые фотографии, представленные в проекте, датируются 1887 годом. Это изображения химической лаборатории, зоологического кабинета и ботанического сада из выпускного альбома физико-математического факультета. Альбом представлен в одной из витрин выставки, а значит каждый пришедший может попутешествовать во времени на 135 лет назад.

Облик Университета – это и университетское пространство, поэтому в витринах представлены фотографии аудиторий, различных подразделений, также экспонаты рубежа ХІХ-ХХ вв. и современные. Оригинальные фото были отобраны из фондов Музея истории, а современные специально создавались университетским фотографом Ириной Кравцовой в рамках проекта.

Также многие студенты заинтересовались идеей, а принимали участие непосредственно в реализации – студенты исторического, биологического, философского, химического факультетов, факультета геологии, географии, рекреации и туризма.

Только вот приглашать на мероприятия большое количество гостей карантинные ограничения не позволяют, – "но на странице Музея истории в социальных сетях на протяжении всего времени работы выставки будут представлены публикации и электронные выставки «Обличчя Університету». Музей можно посетить индивидуально, поэтому каждый желающий будет иметь возможность ознакомиться с нашим проектом", – заверила Виктория.

Для тех, кто хочет посетить музей в офлайн-пространстве, рабочие часы с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00.

Напомним, в Центре культуры и искусства открылась выставка портретов выдающихся украинцев «Слава нации» ко Дню Соборности Украины.