13.03.2022 17:41 Евгений Клочко

Город-герой Харьков и область самоотверженно держат оборону, - Олег Синегубов

По сравнению с предыдущими днями, ситуация в харьковском регионе менее напряженная, однако украинская армия не теряет бдительности и не дает противнику продвинуться вперед.



Фото из открытых источников

Об этом 13 марта сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет РЕДПОСТ

По его информации, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли около 50 артиллерийских и минометных обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма и Рогани. Кроме того, снова наблюдалась определенная активность беспилотных летательных аппаратов противника для разведки.

«Враг продолжает атаковать Изюмский район и попал в установку комплексной подготовки газа возле с. Глазуновка. Произошло интенсивное горение газа. По данным спасателей, травмирован был один работник. В Осколе, где оккупанты атаковали психоневрологический интернат, возобновили функционирование учреждения, там находятся 350 подопечных и работники. Параллельно работаем над эвакуацией людей», - сообщил глава ХОВА.

Также он отметил, что украинские бойцы наносят противнику значительные потери. В частности, в Изюмском районе мобильной группой противовоздушной обороны ВСУ был сбит российский истребитель.

Ранее сообщалось, что попытки российской армии оцепить город все менее результативны, а потери оккупантов значительны . По информации спецслужб, 2 тысяч боевиков так называемой ЛНР, захотевших штурмовать Харьков, в живых остались только 20-25 человек.