13.03.2022 17:41 Евгений Клочко
Город-герой Харьков и область самоотверженно держат оборону, - Олег Синегубов
По сравнению с предыдущими днями, ситуация в харьковском регионе менее напряженная, однако украинская армия не теряет бдительности и не дает противнику продвинуться вперед.
Фото из открытых источников
Об этом 13 марта сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет РЕДПОСТ
.
По его информации, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли около 50 артиллерийских и минометных обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма и Рогани. Кроме того, снова наблюдалась определенная активность беспилотных летательных аппаратов противника для разведки.
«Враг продолжает атаковать Изюмский район и попал в установку комплексной подготовки газа возле с. Глазуновка. Произошло интенсивное горение газа. По данным спасателей, травмирован был один работник. В Осколе, где оккупанты атаковали психоневрологический интернат, возобновили функционирование учреждения, там находятся 350 подопечных и работники. Параллельно работаем над эвакуацией людей», - сообщил глава ХОВА.
Также он отметил, что украинские бойцы наносят противнику значительные потери. В частности, в Изюмском районе мобильной группой противовоздушной обороны ВСУ был сбит российский истребитель.
Ранее сообщалось, что попытки российской армии оцепить город все менее результативны, а потери оккупантов значительны
. По информации спецслужб, 2 тысяч боевиков так называемой ЛНР, захотевших штурмовать Харьков, в живых остались только 20-25 человек.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости