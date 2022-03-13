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13.03.2022  17:10   Евгений Клочко

Украинские мобильные операторы объединились ради доступного интернета

Украинские мобильные операторы реализовали новую возможность в рамках национального роуминга.

Украинские мобильные операторы объединились ради доступного интернета
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Vodafone Украина. Отмечается, что теперь абоненты, находящиеся в гостевой мобильной сети в Украине, могут пользоваться и мобильным интернетом на скорости до 512 кб/с.
 
Мобильный опратор подчеркивает понимание того, что наличие мобильного интернета часто даже важнее звонков. 
 
Как подключиться к сети другого оператора. Все пункты обязательны:
 
Отключить автовыбор сети
  1. На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
  2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
  3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
  4. Проверить возможность исходящего звонка, SMS и доступа в интернет.
 
Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети оператора. Вручную или включить автовыбора сети.
 
Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора. Мобильные операторы обратили внимание абонентов, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг. 
 
Источник:   Vodafone Украина
 Тэги:  агрессия россии, интернет, харьков
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