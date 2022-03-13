13.03.2022 17:10 Евгений Клочко
Украинские мобильные операторы объединились ради доступного интернета
Украинские мобильные операторы реализовали новую возможность в рамках национального роуминга.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Vodafone Украина. Отмечается, что теперь абоненты, находящиеся в гостевой мобильной сети в Украине, могут пользоваться и мобильным интернетом на скорости до 512 кб/с.
Мобильный опратор подчеркивает понимание того, что наличие мобильного интернета часто даже важнее звонков.
Как подключиться к сети другого оператора. Все пункты обязательны:
Отключить автовыбор сети
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На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
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Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
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Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
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Проверить возможность исходящего звонка, SMS и доступа в интернет.
Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети оператора. Вручную или включить автовыбора сети.
Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора. Мобильные операторы обратили внимание абонентов, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.
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