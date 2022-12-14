14.12.2022 09:02 Ніка Костенко

У Пунктах Незламності Харкова інтернет буде працювати навіть у блекаут (відео)

У «Пунктах Незламності», обігріву чи укриттях Харкова зараз проводять інтернет навіть, якирй буде працювати навіть при відсутності світла.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харьковские известия, стабільний інтернет – це те, без чого неможливе життя сучасної людини. Саме тому ворог намагається позбавити українців зв’язку і посіяти паніку в суспільстві. Однак навіть в умовах повного блекауту харків’яни все ж зможуть користуватися інтернетом.



У «Пунктах Незламності» спеціалісти компанії «Triolan» вже почали встановлювати роутери, які працюватимуть без електроенергії. Такі роутери відрізняються від тих, що зазвичай встановлюють у квартирах. Підключитися до Мережі можуть не менш 50 користувачів.



Інтернет працюватиме навіть в умовах повного блекауту в Харкові – завдяки генераторам та акумуляторам.



Підключитися до вай-фаю у таких пунктах – зовсім нескладно. Заходимо у «Налаштування». Бачимо – «Незламність Тріолан». Мережа без паролю. Просто нажимаємо підключитися – і все підключається.

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На даний момент з 58 «Пунктів Незламності» інтернет підключений на 4-ох, ще 15 – знаходяться в роботі. Також інтернет уже є і в усіх харківських безпечних зупинках.



Але попереду ще багато роботи. Виконати її обіцяють у найкоротші терміни. Це, пояснюють, важливо, адже російські окупанти намагаються позбавити людей зв‘язку ще й для того, аби посіяти паніку у суспільстві.

Нагадаємо, для облаштування пунктів обігріву в Харкові виділять додаткові кошти.