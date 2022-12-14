Харків на ранок 14 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 13 по 14 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 грудня.
У Куп’янському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у двоповерховій будівлі. Інформація про подію надійшла о 05:50. На місце виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 400 кв.м. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 06:10 вогонь вдалось локалізувати. Рятувальники працювали постійно наражаючись на небезпеку повторних обстрілів. На місці події працювало 4 одиниці техніки ДСНС та 20 чоловік особового складу.
На одній з пожеж, що трапилась з побутової причини у Новобаварському району Харкова, вогнеборці врятували 2 людей і 5 евакуювали.
Загалом за добу з 13 по 14 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – на чергування;
6 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, у ніч на 13 грудня окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ.
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