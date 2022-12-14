14.12.2022 08:30 Рита Парфенова

Метрополітен Харкова змінює рух по Салтівській лінії

Одну годину потяги Харківського метрополітену не будуть курсувати на Салтівку



t.me/kh_metro

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Харківського метрополітену.



«Орієнтовно з 10:00 до 11:00 перевезення пасажирів Салтівською лінією метрополітену тимчасово буде здійснюватися на ділянці від станції «Історичний музей» до станції «Академіка Барабашова» та у зворотньому напрямку», – йдеться у повідомленні.



Про точний час зміни у русі поїздів буде повідомлено додатково.



Перевізник приночить вибачення за тимчасові незручності та просимо вас заздалегідь планувати маршрути прямування.

Нагадаємо, на станції метро «Університет» один з вестибюлів тимчасово зачинений для обслуговування пасажирів.