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14.12.2022  08:30   Рита Парфенова

Метрополітен Харкова змінює рух по Салтівській лінії

Одну годину потяги Харківського метрополітену не будуть курсувати на Салтівку


t.me/kh_metro

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Харківського метрополітену.

«Орієнтовно з 10:00 до 11:00 перевезення пасажирів Салтівською лінією метрополітену тимчасово буде здійснюватися на ділянці від станції «Історичний музей» до станції «Академіка Барабашова» та у зворотньому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Про точний час зміни у русі поїздів буде повідомлено додатково.

Перевізник приночить вибачення за тимчасові незручності та просимо вас заздалегідь планувати маршрути прямування.

Нагадаємо, на станції метро «Університет» один з вестибюлів тимчасово зачинений для обслуговування пасажирів.

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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