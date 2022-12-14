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14.12.2022  08:08   Рита Парфенова

У Харківській області Сили оборони відбили атаку загарбників

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських загарбників в районах населеного пункту Гряниківка Харківської області.

война в Украине

У той же час противник завдав один авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Стариця,
  • Тихе,
  • Амбарне,
  • Вільхуватка,
  • Хатнє,
  • Мілове,
  • Дворічна,
  • Красне.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Куп’янськ,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Берестове.

Нагадаємо, воєнна розвідка України інформує, що росіяни використовують ракети, які були передані в рамках Будапештського меморандуму.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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