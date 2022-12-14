У Харківській області Сили оборони відбили атаку загарбників

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських загарбників в районах населеного пункту Гряниківка Харківської області.
У той же час противник завдав один авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:
Нагадаємо, воєнна розвідка України інформує, що росіяни використовують ракети, які були передані в рамках Будапештського меморандуму.
Комментариев: 0
Головним ключем до успіху стане доброзичлива товариськість, причому домогтися компромісу, рішення на свою користь або сприяння оточуючих вам буде легшим за звичайний.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний снігопад до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Щороку з 2006 року в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
влажность:
давление:
ветер: