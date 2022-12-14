14.12.2022 08:08 Рита Парфенова

У Харківській області Сили оборони відбили атаку загарбників

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських загарбників в районах населеного пункту Гряниківка Харківської області.

У той же час противник завдав один авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.



На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:

Стрілеча,

Стариця,

Тихе,

Амбарне,

Вільхуватка,

Хатнє,

Мілове,

Дворічна,

Красне.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

Куп’янськ,

Котлярівка,

Табаївка,

Берестове.

Нагадаємо, воєнна розвідка України інформує, що росіяни використовують ракети, які були передані в рамках Будапештського меморандуму.