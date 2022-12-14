14.12.2022 07:30 Рита Парфенова

14 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку з 2006 року в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших аварій на атомних електростанціях – аварія на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, а 14 грудня у газеті «Правда» було надруковано повідомлення про те, що держкомісією було прийнято в експлуатацію комплекс захисних споруд.



Фахівці, котрі вважають 14 грудня своїм святом, вже давно називають цей день Днем ліквідатора. Ще 1986 року учасники ліквідації зібралися разом, щоб відзначити свою першу перемогу. 1994 року громадські організації чорнобильців України звернулися з листом до керівників держави, в якому запропонували заснувати у календарі день учасників ліквідації чорнобильської катастрофи. Тоді офіційного рішення не було ухвалено, але ліквідатори самостійно почали відзначати цю дату.



Пізніше святкування було офіційно дозволено, від різних силових структур виділялася почесна варта, покладалися вінки від керівників держави, іноземних посольств та громадських організацій, але відсутнє визнання цього дня на державному рівні.



І лише 10 листопада 2006 року Указом Президента України № 945/2006 було започатковано пам'ятну дату — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (друга назва свята — «День ліквідатора»), яке щорічно відзначається 14 грудня.

Прикмети дня

За народним календарем сьогодні День аророка Наума – одного з дванадцяти малих пророків Старого Завіту, автора "Книги Пророка Наума".



У народі святий вважався покровителем розуму та учнів, тому саме цього дня (за старим стилем 1 грудня) у минулому розпочинався новий навчальний рік.



Існував звичай у цей день приводити дітей до вчителя, якого вважали особливо, вважаючи його роботу надзвичайно важливою та важкою. В нагороду за працю батько з матір'ю підносили вчителю коровай хліба та рушник, в який зав'язували і гроші як оплату занять. Але найчастіше заняття оплачувались їжею: мати учня приносила вчителю курку, козуб яєць або горщик з гречаною кашею.



Люди вірили, що навчання, розпочате на Наума, буде успішнішим і пліднішим. "Прийшов Наум - настав час братися за розум", - говорила приказка.

Що не можна робити 14 грудня

Існують забобони, згідно з якими 14 грудня не можна залишати будинок у темний час доби.

Подаючи милостиню жебраку, не можна дивитись у його очі.

Прикмети 14 грудня

Тепла погода – до теплої зими.

Багато снігу – навесні буде повінь.

У ніч із 13 на 14 грудня може наснитися віщий сон.

Кішка вночі нявкає – на щастя та добро в сім'ї.

Також цього дня

У 1503 народився Мішель де Нотрдам, більш відомий як Нострадамус, лейб-медик Карла IX, здобув популярність як автор «Центурій», що містили передбачення майбутніх подій європейської історії.



1702 – в японському Едо сталася легендарна помста сорока семи самураїв – колишніх васалів клану Ако – за свого пана.



1900 – на засіданні Берлінського фізичного товариства німецький фізик Макс Планк вперше промовив слово «квант», започаткувавши нову галузь знань – квантову механіку (нерелятивістську та релятивістську).



1901 – у Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу.



1911 - норвезький полярний дослідник Руаль Амудсен першим досяг Південного полюса Землі, на місяць випередивши англійську експедицію Роберта Скотта.



1924 – народився Радж Капур, індійський актор та кінорежисер («Бродяга»).



1946 – народилася Джейн Біркін, англо-французька актриса кіно та театру, популярна співачка, яка дала ім'я найдорожчій дамській сумці у світі Birkin.



1952 – проведено першу успішну операцію з поділу сіамських близнюків.



1958 – радянська експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (найвіддаленішої від узбережжя материка точки).



1962 - американський "Марінер II" здійснює обліт Венери і посилає перші зображення Венери на Землю.



1969 – народилася Наташа МакЕлхоун, британська актриса («Шоу Трумана», «Ронін», «Убий мене ніжно»).



1994 – першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України Міжнародного «Слов'янського каналу».



1998 – розпочала мовлення FM-радіостанція «Наше радіо».



2004 – на півдні Франції відкрито Віадук Мійо, найвищий у світі транспортний міст.



2009 – відбувся запуск першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution. Мережа була введена в експлуатацію оператором TeliaSonera у центрі Стокгольма.

Іменини відзначають:

Анастасія, Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет.