14.12.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 14 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Головним ключем до успіху стане доброзичлива товариськість, причому домогтися компромісу, рішення на свою користь або сприяння оточуючих вам буде легшим за звичайний.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День обіцяє порадувати Овна приємними сюрпризами. У всьому, за що б він не взявся, успіх обіцяє бути на його боці, особливо в тому, що пов'язано з любовними справами та фінансами. Цілком ймовірно, день порадує його гарним прибутком, вдалою покупкою, подарунком або романтичною зустріччю. Щоб перевірити це, Овну достатньо не сидіти у чотирьох стінах: знайомтеся, закохуйтесь, призначайте побачення, займайтеся бізнесом та шопінгом!

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельці прокинуться лідерські задатки! День наділяє його здатністю швидко приймати рішення, брати за них відповідальність та організовувати оточуючих для того, щоб втілювати ці рішення в життя. Все це вдаватиметься Тельцю без особливих зусиль: оточуючі охоче підтримають його у всіх починаннях. Тож зірки радять Тельцю сміливо брати ініціативу до своїх рук, адже якщо не він, то хто ж?

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам необхідно тримати дистанцію з оточуючими, не дозволяючи сісти собі на шию. Зірки попереджають їх про те, що хтось може безсоромно намагатися маніпулювати Близнюками у своїх інтересах або обтяжувати їх нескінченними проханнями. Такий це день, що Близнюки своєю поступливістю буквально провокуватимуть в людях експлуататорські замашки! Тож доведеться їм або провести цей день подалі від усіх, або наполегливо відбиватися від нав'язливих прохачів.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак тонко відчуватиме все, що довкола, насамперед – людей, які знаходяться з ним поруч. Для нього не важко уявити себе на місці співрозмовника, подивившись на світ з його дзвіниці. Завдяки цьому Рак буде прекрасним слухачем і не менш прекрасним оповідачем. День наділяє його розвиненою інтуїцією, творчими здібностями та буйною фантазією. А ось логічні висновки та розрахунки надаватимуть Раку насилу.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Гороскоп віщує Леву непоганий день, коли він буде схильний дивитися на життя філософськи. Що ж, іноді це єдиний правильний підхід до речей, які не можеш змінити. Навіть якщо не все у Лева складатиметься гладко, його незворушність і почуття гумору допоможуть йому не драматизувати ситуацію або навіть повернути її на свою користь. При цьому що б не сталося, похитнути спокій Лева буде важко.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Спілкування та інформація необхідні Діві як повітря! Чим більше навколо неї людей, тим краще, причому не так вже й важливо, друзі це, колеги чи сторонні: Діва з усіма порозуміється. Завдяки своїй комунікабельності, Діва має шанс завести цікаве чи корисне знайомство, нове хобі, стати володарем потрібної інформації. Іншими словами, гороскоп схиляє її поєднувати приємне з корисним, у повній відповідності до приказки: «Спілкування працює на тих, хто працює на нього».

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп схиляє Терези маніпулювати людьми, втім, оточуючі й самі охоче танцюватимуть під їхню дудку. Причому Терези будуть переконані, що роблять це не заради особистої вигоди, а заради спільних цілей – наприклад, для роботи чи на благо сім'ї. Щоб досягти бажаного, Терези можуть використовувати не лише свій дар переконання, але й свої зв'язки, чутки та інші таємні важелі – все це допоможе їм досягти результатів. Головне, щоб гра в «сірого кардинала» не велася надто вже всерйоз.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон має шанс відчути на собі справедливість приказки: "Все добре в міру"! День схиляє його до помірності у всьому – у справах, у вчинках, у їжі, у розмовах, у коханні. У будь-яких питаннях, які Скорпіон вирішуватиме, йому варто вибрати золоту середину, а якщо питання спірне - пошукати компроміс. Тільки тоді його результат не розчарує. Якщо Скорпіон почне рубати з плеча, то ризикує, що від його проектів і планів залишаться тільки дрібні тріски.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ситуація може вимагати від Стрільця підтримати когось із оточуючих, надати допомогу, вислухати чи дати пораду. Більше того, Стрілець і сам буде налаштований альтруїстично, тому навіть якщо до нього не звернуться за допомогою, він здатний сам її запропонувати. День наділяє Стрільця бажанням дбати, захищати і опікуватися, роблячи його чудовим слухачем та психоаналітиком. Єдине «але»: у коханні турбота Стрільця може виявлятися надто активно. Намагайтеся, щоб вона не перетворилася на нав'язливість.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг не проти покомандувати оточуючими! Втім, найчастіше оточуючі будуть лише «за». День наділяє Козерога впевненістю у собі та харизмою, дозволяючи виявляти лідерські якості та навіть трохи маніпулювати людьми. Завдяки цьому Козерогу неважко просунути свою ідею, організувати будь-який процес, переконати у своїй правоті. Це гарний день для того, щоб підкорити чиєсь серце або просунутися у кар'єрі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки радять Водолію присвятити цей день спілкуванню поколінь. Батьки, діти, онуки – що більше близьких людей збереться разом, то краще! У колі рідних Водолія чекає не лише щира теплота спілкування, а й щасливі шанси долі: можливо, саме цього дня Водолій отримає несподівану допомогу чи пропозицію від своїх близьких. Якщо ж Водолій не міг наважитися завести довірчу розмову, саме час все обговорити у невимушеній та душевній сімейній обстановці.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День наділяє Риб чималим зарядом бадьорості, енергії та сил. Можливо, вставши з ліжка, вони цього і не відчують, але достатньо їм випити чашку кави та прийняти контрастний душ, як життя заграє яскравими барвами! Зірки радять Рибам приділити час гартуванню та навантаженням на свій організм. Порадуйте себе пробіжкою, фітнесом або походом в басейн. А заразом – таким тонізуючим видом спорту, як стрілянина очима на адресу осіб протилежної статі.