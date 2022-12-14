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14.12.2022  06:01   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний снігопад до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.

харьков

Вранці хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -4°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря -5°...-2°C (відчувається як -4°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 12%. Температура повітря -3°...-7°C (відчувається як -5°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • У ніч із 13 на 14 грудня може наснитися віщий сон.
  • Кішка вночі нявкає – на щастя та добро в сім'ї.
  • Тепла погода – до теплої зими.
  • Багато снігу – навесні буде повінь.
  • Якщо вітер із південно-західного переходив на західний чи північно-західний, чекали посилення морозів.
  • Якщо нічне небо посипане зірками, то наступного дня вдарить лютий мороз.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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