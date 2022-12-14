Прогноз погоди у Харкові на 14 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний снігопад до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -4°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря -5°...-2°C (відчувається як -4°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 12%. Температура повітря -3°...-7°C (відчувається як -5°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 74%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Головним ключем до успіху стане доброзичлива товариськість, причому домогтися компромісу, рішення на свою користь або сприяння оточуючих вам буде легшим за звичайний.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний снігопад до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Щороку з 2006 року в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
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