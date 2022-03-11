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11.03.2022  18:34   Дмитрий Колоней

Преклоняюсь перед нашими коммунальными службами, - Игорь Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем посте отметил работу коммунальщиков


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов опубликовал на своем Телеграмм-канале пост, в котором отметил самоотверженную работу коммунальных служб города, и в условиях войны деающих все для обеспечения комфорта жителей Первой столицы. 
 
"Преклоняюсь перед нашими коммунальными службами
 
Когда война закончится нашей победой, мы обязательно установим в Харькове памятник героическому труду наших коммунальщиков", - говорится в обращении руководителя города.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в результате агрессии РФ в Харькове разрушены 400 многоквартирных домов.
 
Тэги:  игорь терехов, коммунальщики, харьков, тепло
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