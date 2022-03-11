11.03.2022 18:05 Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: оккупанты хотели захватить Харьков за два дня

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов..



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Олег Синеубов отметил, что врагу не остается ничего другого, как цинично атаковать мирное население. Самой критической точкой остается Изюм, где сегодня снова запланированы «зеленые коридоры»Оккупационные войска хотели захватить Харьков за два дня, но мощное сопротивление на передовой и в тылу не дало этого сделать .

«Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат», - сообщил Олег Синегубов.

По его словам, на момент поражения в интернате находились 330 человек, из которых 50 - малоподвижные и 10 передвигаются на колясках. Эвакуировать в соседний интернат успели 73 человека. Количество пострадавших устанавливается.

«Это военное преступление против мирного населения, геноцид украинской нации! Несмотря на все, Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону и не отдадут ни одного сантиметра земли врагу!» – подчеркнул глава ХОГА.