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11.03.2022  19:18   Дмитрий Колоней

Санкции против России: США сообщили о новых мерах

Президент США Джо Байден заявил о новых санкциях для России.

Как сообщает РЕДПОСТ, среди мер, принииаемых Соединенными штатами: 

Запрет экспорта в Россию:

  • долларов США. (ранее была запрещена поставлка в РФ евро) 
  • авто,
  • люксовой одежды,
  • ювелирки

Запрет импорта из РФ:

  • алкоголя,
  • бриллиантов
  • морепродуктов 
 
Белый дом напомнил, что рубль стоит меньше пенни, российский фондовый рынок закрыт на рекордный поныне время, кредитный рейтинг России обвалился до «мусорного» (по шкале Standard & poor's).

В планах Большой семерки (G7)

  1. отрезать РФ от средств МВФ и Всемирного Банка
  2. запретить своим гражданам осуществлять любые инвестиции в рф
  3. расширение списка подсанкционных олигархов, которые голосовали за признание так называемых " ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее мы псиали о том, что крупнейшие бренды прекращают продажи и производство в России.

 

Тэги:  агрессия рф, санкции против рф, харьков, украина
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