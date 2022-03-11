11.03.2022 19:18 Дмитрий Колоней

Санкции против России: США сообщили о новых мерах

Президент США Джо Байден заявил о новых санкциях для России.

Как сообщает РЕДПОСТ , среди мер, принииаемых Соединенными штатами:

Запрет экспорта в Россию:

долларов США. (ранее была запрещена поставлка в РФ евро)

авто,

люксовой одежды,

ювелирки

Запрет импорта из РФ:

алкоголя,

бриллиантов

морепродуктов

Белый дом напомнил, что рубль стоит меньше пенни, российский фондовый рынок закрыт на рекордный поныне время, кредитный рейтинг России обвалился до «мусорного» (по шкале Standard & poor's).

В планах Большой семерки (G7)

отрезать РФ от средств МВФ и Всемирного Банка запретить своим гражданам осуществлять любые инвестиции в рф расширение списка подсанкционных олигархов, которые голосовали за признание так называемых " ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее мы псиали о том, что крупнейшие бренды прекращают продажи и производство в России.