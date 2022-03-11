11.03.2022 20:23 Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: российский подполковник рассказал, как бомбил Харьков

Российский подполковник Максим Криштоп рассказал, о том, что цель - жилые дома Харькова, видел и преступный приказ выполнил.



Агрессия РФ: российский подполковник рассказал, как бомбил Харьков



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на "Днепр Оперативный", боевое распоряжение о вторжении в Украину российские военные получили 23 февраля с 18:00 до 21:00. С 24 февраля оккупанты начали наносить удары по территории нашей страны. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-конференцию в "Интерфакс".

Российский подполковник Максим Криштоп рассказал, о том, что цель - жилые дома, видел и преступный приказ выполнил. Летчик бомбил Харьков свободнопадающими фугасными бомбами.

"Я увидел, что целью являются жилые дома. Но преступный приказ я все равно выполнил. После чего был сбит. Прекращайте выполнять преступные приказы и бомбить мирные города. Я считаю, что эту войну мы уже проиграли", – рассказал он.

Сбитый российский летчик в ответ на вопрос иностранного журналиста о просьбе Украины к странам Запада закрыть небо над Украиной сказал, что это поможет: "Я считаю, что это будет способствовать быстрейшему и скорейшему завершению этого конфликта".