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11.03.2022  20:23   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: российский подполковник рассказал, как бомбил Харьков

Российский подполковник Максим Криштоп рассказал, о том, что цель - жилые дома Харькова, видел и преступный приказ выполнил.


Агрессия РФ: российский подполковник рассказал, как бомбил Харьков
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Днепр Оперативный", боевое распоряжение о вторжении в Украину российские военные получили 23 февраля с 18:00 до 21:00. С 24 февраля оккупанты начали наносить удары по территории нашей страны. Об этом сообщает  со ссылкой на пресс-конференцию в "Интерфакс". 
 
Российский подполковник Максим Криштоп рассказал, о том, что цель - жилые дома, видел и преступный приказ выполнил. Летчик бомбил Харьков свободнопадающими фугасными бомбами.
 
"Я увидел, что целью являются жилые дома. Но преступный приказ я все равно выполнил. После чего был сбит. Прекращайте выполнять преступные приказы и бомбить мирные города. Я считаю, что эту войну мы уже проиграли", – рассказал он. 
 
Сбитый российский летчик в ответ на вопрос иностранного журналиста о просьбе Украины к странам Запада закрыть небо над Украиной сказал, что это поможет:  "Я считаю, что это будет способствовать быстрейшему и скорейшему завершению этого конфликта".
Источник:   Днепр оперативный
 Тэги:  агрессия рф, бомбардировки, харьков
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