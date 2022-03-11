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11.03.2022  20:50   

Агрессия РФ: на Харьковщине применялись запрещенные кассетные бомбы

Управление ООН по правам человека заявляет, что располагает достоверными сообщениями об использовании российской кассетной бомбы на Харьковщине

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Reuters, Управление ООН по правам человека заявило, что получило "достоверные сообщения" о нескольких случаях применения российскими войсками кассетных боеприпасов в населенных районах Украины, в том числе, на Харьковщине, добавив, что неизбирательное применение такого оружия может быть приравнено к военным преступлениям.
 
Агентство ООН имеет десятки наблюдателей в стране, и ожидается, что еще больше прибудет, как только комиссия, созданная Советом в Женеве для расследования возможных военных преступлений, начнет действовать. Оно подтвердило по меньшей мере 549 смертей среди гражданского населения в Украине с начала российского вторжения 24 февраля, хотя говорит, что реальная цифра, вероятно, выше.
 
"Из-за их воздействия на широкую площадь применение кассетных боеприпасов в населенных районах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение военных действий", - заявила пресс-секретарь Лиз Тросселл журналистам в Женеве.
 
"Мы напоминаем российским властям, что прямые нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, а также так называемые точечные бомбардировки городов и сел и другие формы неизбирательных нападений запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям".
 
Кассетные бомбы состоят из полой оболочки, которая взрывается в воздухе, рассеивая десятки или даже сотни меньших "бомб" на большой площади. Россия не является участником конвенции 2008 года о запрещении кассетных боеприпасов, хотя и связана международным гуманитарным правом, в частности запретом неизбирательных нападений.
 
Украина обвинила российские войска в нанесении удара по психиатрической больнице близ восточного города Изюм. подробнее Тросселл сказал, что сообщения о нападениях на медицинские центры в Украине были "шокирующими".
 
База данных Всемирной организации здравоохранения показала, что с начала российского вторжения было подтверждено 27 нападений на медицинские центры, не называя виновных. Россия отрицает, что нападала на гражданских лиц в рамках так называемой "специальной операции" по разоружению Украины.
 
Источник:   Reuters
 Тэги:  агрессия рф, кассетные бомбы, харьков, изюм
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