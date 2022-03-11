11.03.2022 20:50

Агрессия РФ: на Харьковщине применялись запрещенные кассетные бомбы

Управление ООН по правам человека заявляет, что располагает достоверными сообщениями об использовании российской кассетной бомбы на Харьковщине

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Reuters, Управление ООН по правам человека заявило, что получило "достоверные сообщения" о нескольких случаях применения российскими войсками кассетных боеприпасов в населенных районах Украины, в том числе, на Харьковщине, добавив, что неизбирательное применение такого оружия может быть приравнено к военным преступлениям.

Агентство ООН имеет десятки наблюдателей в стране, и ожидается, что еще больше прибудет, как только комиссия, созданная Советом в Женеве для расследования возможных военных преступлений, начнет действовать. Оно подтвердило по меньшей мере 549 смертей среди гражданского населения в Украине с начала российского вторжения 24 февраля, хотя говорит, что реальная цифра, вероятно, выше.

"Из-за их воздействия на широкую площадь применение кассетных боеприпасов в населенных районах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение военных действий", - заявила пресс-секретарь Лиз Тросселл журналистам в Женеве.

"Мы напоминаем российским властям, что прямые нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, а также так называемые точечные бомбардировки городов и сел и другие формы неизбирательных нападений запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям".

Кассетные бомбы состоят из полой оболочки, которая взрывается в воздухе, рассеивая десятки или даже сотни меньших "бомб" на большой площади. Россия не является участником конвенции 2008 года о запрещении кассетных боеприпасов, хотя и связана международным гуманитарным правом, в частности запретом неизбирательных нападений.

Украина обвинила российские войска в нанесении удара по психиатрической больнице близ восточного города Изюм. подробнее Тросселл сказал, что сообщения о нападениях на медицинские центры в Украине были "шокирующими".

База данных Всемирной организации здравоохранения показала, что с начала российского вторжения было подтверждено 27 нападений на медицинские центры, не называя виновных. Россия отрицает, что нападала на гражданских лиц в рамках так называемой "специальной операции" по разоружению Украины.