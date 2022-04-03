03.04.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Животные в беде: Харьковскому зоопарку нужна помощь

В Харьковском зоопарке упростили механизм перевода благотворительных средств.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , все желающие могут помочь Харьковскому зоопарку, сделав благотворительный взнос на сайте зоосада, а также через цифровые сервисы и терминалы самообслуживания «City24».

Сотрудники учреждения делают все возможное, чтобы помочь подопечным. Однако в условиях военных действий нелегко найти пищу для животных, в частности, обезьянам нужны фрукты и овощи, а хищникам – мясо.

«Каждый день мы получаем много сообщений со словами поддержки и просьбами упростить перевод средств. Мы искренне благодарим каждого из вас, что в такие трудные времена вы не забываете о животных и всячески поддерживаете наш родной зоопарк», - отметили в учреждении.

Отныне благотворительный взнос можно сделать: