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03.04.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Животные в беде: Харьковскому зоопарку нужна помощь

В Харьковском зоопарке упростили механизм перевода благотворительных средств.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, все желающие могут помочь Харьковскому зоопарку, сделав благотворительный взнос на сайте зоосада, а также через цифровые сервисы и терминалы самообслуживания «City24».
 
Сотрудники учреждения делают все возможное, чтобы помочь подопечным. Однако в условиях военных действий нелегко найти пищу для животных, в частности, обезьянам нужны фрукты и овощи, а хищникам – мясо.
 
«Каждый день мы получаем много сообщений со словами поддержки и просьбами упростить перевод средств. Мы искренне благодарим каждого из вас, что в такие трудные времена вы не забываете о животных и всячески поддерживаете наш родной зоопарк», - отметили в учреждении.
 
Отныне благотворительный взнос можно сделать:
 
- на сайте Харьковского зоопарка (кнопка «Помощь Зоопарку»):
- через сайт «City24»
- через мобильное приложение «City24», которое можно скачать в App Store и Google Play
Источник:   Городской совет
 Тэги:  помощь зоопарку, харьков
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