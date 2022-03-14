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14.03.2022  18:23   Дмитрий Колоней

Агрессия России: харьковским спасателям нужны альпинисты

Соответствующее обращение опубликовало управление ГУ ГСЧС Харьковщины.


Агрессия России: харьковским спасателям нужны альпинисты
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, спасатели нуждаются в помощи: нужны альпинисты с снаряжением.
По данному вопросу обращаться для коммуникации: +380 99 338 51 13 Viber.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские спасатели обратились за помощью к волонтерам. МЧСниками необходима помощь при разборе завалов.
Тэги:  агрессия россии, спасатели, харьков
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