10.03.2022 19:43 Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: до конца войны лишились тепла жители 347 домов Харькова

Масштабные разрушения в Харькове можно будет устранить только после окончания боевых действий.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, «Теплосети» рассказали, что массированный обстрел Харькова до конца войны лишил тепла жителей 347 домов. Невозможно восстановить отопление в 347 жилых домах по следующим адресам:

Котельная «Хартрон»

106 домов

ул. Астрономическая, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 35, 35А, 35Б, 35В, 35-З, 35И, 3 41, 44А, 44Б, 44В, 7, 7А, 9, 33А, 35К;

пр. Жуковского, 1, 11, 13, 15, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11А;

пер. 1-й Лесопарковский, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 7А, 8;

пер. 2-й Лесопарковский, 10, 10А, 13, 13А, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 8А;

ул. Продольная, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А;

ул. Академика Проскуры, 1, 10, 11, 13, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д , 8Б;

ул. Рудыка, 1, 3, 4А, 4Б, 5, 7, 4, 1А, 2, 8;

ул. Старошишковская, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А;

ул. Чкалова, 17;

ул. Шишковская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 5, 6, 6А, 8, 8А;

ул. Лесопарковская, 3А;

Померки, 70;

ул. Дача №55, 9, 11

МЖК «Интернационалист»

11 домов

ул. Кричевского, 50, 48, 40, 37, 39, 38, 41, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 42;

ул. Горянская, 70.

Котельная «Северная 1»

47 домов

ул. Гвардейцев Широнинцев, 101, 91, 93, 95, 97, 99, 101А;

ул. Дружбы Народов, 202, 204, 206, 208, 218, 228, 232А, 232Б, 232В, 234, 236, 236А, 238, 240, 242, 244, 246, 208А, 238А, 206А, 228Б;

ул. Леся Сердюка, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 4;

ул. Родниковая, 13, 15, 3, 7, 9, 9А, 5, 11А.

Котельная «Северная 2»

34 дома

ул. Гвардейцев Широнинцев, 109, 111, 113;

ул. Дружбы Народов, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245,

ул. Леся Сердюка, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/2;

ул. Метростроителей, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8.

Котельная «Северная 3»

29 домов

ул. Гвардейцев Широнинцев, 121, 123, 125, 127;

ул. Леся Сердюка, 50, 52, 54, 56;

ул. Метростроителей, 1, 11, 13, 15, 17, 29, 3, 5, 7, 9, 19;

ул. Ужвий Натальи, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92.

Котельная «Северная 4»

19 домов

ул. Гвардейцев Широнинцев, 102, 108, 112, 114, 116;

ул. Метростроителей, 25, 27, 29, 41, 43, 25А;

ул. Ужвий Натальи, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 96, 98.

Котельная «Северная 5»

21 дом

ул. Гвардейцев Широнинцев, 102, 84, 88, 92, 94, 96/30, 88Б;

ул. Дружбы Народов, 249/80, 253А, 255, 257А, 259, 261, 263, 267, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 281А, 279А;

ул. Метростроителей, 32, 34, 38, 40, 42.

МК 7804/Н6 – МК 7804/Н-5.1

24 дома

ул. Кашубы, 11, 13, 15, 2/1, 4, 6, 7, 9;

ул. Полтавский шлях, 188, 188/10, 188/11, 188/12, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188В, 190, 190/2, 190/3, 190/4, 19 /5, 190/6, 190/9.

Котельная «Кулиничевская»

четыре дома

ул. Кулиничевская, 82, 84, 86, 88.

Котельная на ул. Механизаторов, 2,

два дома

ул. Механизаторов, 2, 3.

Котельная «Пятихатская»

18 домов

пр. Московский, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296А, 298А, 300, 300Б, 302, 302А, 304, 304А, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 318А, 300А,

ул. Пятихатская, 11, 5, 9, 9А.

Котельная на ул. Грищенко, 7

26 домов

пер. Юбилейный, 2;

ул. 7 Гвардейской Армии, 3, 14А, 4, 8, 14;

ул. Грищенко, 12, 10, 8, 6, 18, 5, 7;

ул. Юбилейная, 8, 12, 4, 6, 9, 18, 13, 15, 1, 7;

пер. Горяевский, 1, 2, 5, 6;

ул. Горяевская, 16, 11, 14, 7, 5, 9.