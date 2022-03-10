10.03.2022 21:22 Дмитрий Колоней

Кража в центре Харькова и убийство на Баварии: преступники пойманы

За две недели войны в Харьковской области полиция задержала 27 злоумышленников.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Нацполицию, среди 27 задержанных - 12 российских военнослужащих, 2 пособника ДРГ, 4 подозреваемых в умышленном убийстве, а также 8 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

Так, в Московском районе Харькова пойман 36-летний мужчина, пытавшийся завладеть автомобилем "ВАЗ 2104"по улице Дружбы Народов. На краже товара из магазина электроники на Майдане Свободы попался 24-летний мужчина. А на Новой Баварии стражи порядка задержали 60-летнего злоумышленника, который 3 марта совершил умышленное убийство человека.