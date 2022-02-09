09.02.2022 12:04 Валерия Кононова

Цены на такси: станет ли забастовка водителей причиной их роста в Харькове

Почему бастуют водители в Харькове и как планируют реагировать сервисы-такси.

Как сообщает РЕДПОСТ , забастовка планируется 14 февраля. Требования водителей – повысить цены на такси на 20-30%. До момента выполнения, уведомления в сервисах будут отключены, а водители будут саботировать работу, если будет нужно – вплоть до 20 февраля.

Причина таких требований связана с подорожанием топлива и высоким процентом "налога", который остаётся агрегатору. Работать в такси, говорят водители, становится не выгодно.

Пассажир в такой ситуации становится заложником ситуации. Вызвать такси порой бывает очень сложно, цены на поездку не радуют клиентов и сейчас, а потому соцсети взорвались негодованием о сложившейся ситуации.

Становится очевидной необходимость принятия закона о такси. К забастовке в Харькове профсоюз таксистов отношения не имеет, а вот к всеукраинской – зависит от информации в законопроекте о рынке такси.

Наши журналисты изучили не только сторону вопроса водителя и пассажира, но и сервиса-агрегатора, ведь в ситуации – три стороны.

Сервис OnTaxi был краток в своём комментарии нашим журналистам: "В данный момент времени мы досконально изучаем рыночную ситуацию и разрабатываем тарифные планы, которые будут одинаково приемлемы как для пассажиров, так и для водителей", – говорят представители сервиса и просят ждать информации, которую опубликуют в ближайшее время.

Uklon в свою очередь уже продумал алгоритм, чтобы удовлетворить стороны процесса, о чем в беседе с нашим журналистом рассказал Сергей Смусь, операционный директор и соучредитель продуктовой IТ-компании tech/uklon, разработчика приложения для онлайн-заказа авто Uklon.

"Желание водителей достойно зарабатывать вполне понятно. В то же время существует и другое желание пассажиров – уехать по более низкой цене", – говорит Сергей, – " Базовый же тариф поездки мы пересматриваем регулярно. На его величину в том числе влияет стоимость топлива – как бензина, так и газообразного топлива. Каждую неделю мы делаем срез по топливу, ведем статистику и реагируем на изменения. В том числе повышаем тариф. В Харькове пока мы не видим предпосылок это делать".

Также Сергей напомнил, что, кроме вопросов топлива, сервис Uklon использует систему коэффициентов, которые срабатывают, например, в пиковые часы, когда желающих уехать становится в разы больше. В такие моменты водитель может взять заказ по двойному тарифу, что помогает сбалансировать доходы водителей.

"Это не мое предположение – мы в компании действительно анализируем средний заработок водителя в час, который из года в год растет", – заявляет Сергей Смусь и хотя говорит о конкуренции и возможности водителя выбрать подходящий сервис, делает акцент и на важности улучшать сервис для водителей, а потому делится с нами планами, – "С нашей стороны мы планируем серию бонусных программ для постоянных водителей-пользователей сервиса, который в т.ч. смогут работать по сниженной комиссии и тем самым увеличивать свой заработок".