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09.02.2022  11:47   Рита Парфенова

Харьковчанин выехал на заработки в Россию и стал шпионом

Жителя Харькова, завербованного российскими спецслужбами, разоблачила Служба Безопасности Украины.

Криминал Харьков: СБУ разоблачила харьковчанина на сотрудничестве со спецслужбами РФ

Российские спецслужбы завербовали жителя Харькова, когда тот выезжал на заработки в Россию, передает РЕДПОСТ.

Для этого к мужчине применяли угрозы и психологическое давление. А после возвращения в Харьков его принуждали к сотрудничеству угрозами репрессий в отношении его родственников, оставшихся в России.

Спецслужбы интересовала информация в сфере обороны. В частности, от мужчины требовали сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, имеющемся вооружении, системе охраны и обороны.

Сотрудникам СБУ удалось предотвратить передачу представителям страны-агрессора сведений, которые могли нанести ущерб государственной безопасности Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 111 (государственное предательство в форме шпионажа) Уголовного кодекса Украины, разоблаченному гражданину Украины уведомлено о подозрении. Государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

В СБУ отметили, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, граждане, которые не предпринимали никаких действий на выполнение преступной задачи вражеских спецслужб и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и поставленных задачах, освобождаются от уголовной ответственности.

Напомним, в Харькове обезвредили террористов, готовивших серию разбойных нападений на городские объекты под координированием спецслужб РФ.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, харьков
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