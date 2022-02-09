09.02.2022 11:30 Виталий Хиневич

Избиение полицейских на Журавлевке: 7 человек предстанут перед судом

Мужчины начали избивать полицейских, в результате чего пять правоохранителей получили телесные повреждения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Сообщается, что 11 декабря 2021 года около 22:30 полицейские прибыли на территорию пляжно-развлекательного комплекса, по улице Героев Труда с целью отработки полученной информации о потасовки.

Однако, информация не подтвердилась. Когда сотрудники полиции начали покидать территорию комплекса, они увидели потасовку. Полицейские подошли к месту конфликта, однако их работе начали препятствовать семь мужчин, которые находились рядом. Правонарушители напали на сотрудников правоохранительных органов и начали избивать. В результате пять полицейских получили телесные повреждения.

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В настоящее время обвинительный акт в отношении семи мужчин направлен в Киевский районный суд города Харькова.

Если вину нападавших докажут, им может грозить до 5 лет лишения или ограничения свободы. Данное наказание предусмотрено частью 1 статьей 28 и частью 2 статьей 245 Уголовного кодекса Украины.