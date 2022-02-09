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09.02.2022  11:30   Виталий Хиневич

Избиение полицейских на Журавлевке: 7 человек предстанут перед судом

Мужчины начали избивать полицейских, в результате чего пять правоохранителей получили телесные повреждения.

Нападение на полицейских
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Сообщается, что 11 декабря 2021 года около 22:30 полицейские прибыли на территорию пляжно-развлекательного комплекса, по улице Героев Труда с целью отработки полученной информации о потасовки. 
 
Однако, информация не подтвердилась. Когда сотрудники полиции начали покидать территорию комплекса, они увидели потасовку. Полицейские подошли к месту конфликта, однако их работе начали препятствовать семь мужчин, которые находились рядом. Правонарушители напали на сотрудников правоохранительных органов и начали избивать. В результате пять полицейских получили телесные повреждения.
 
 
В настоящее время обвинительный акт в отношении семи мужчин направлен в Киевский районный суд города Харькова.
 
Если вину нападавших докажут, им может грозить до 5 лет лишения или ограничения свободы. Данное наказание предусмотрено частью 1 статьей 28 и частью 2 статьей 245 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, суд отправил под арест блогера, который плюнул в лицо патрульному в Харькове.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, нападение, харьков
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