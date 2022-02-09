09.02.2022 11:15 Виталий Хиневич

В Харькове у правонарушителя конфисковали автомобиль

Суд лишил права управлять мужчину транспортным средством на 10 лет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 8 февраля патрульные остановили автомобиль марки "Mazda" за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с водителем правоохранители выявили признаки алкогольного опьянения у мужчины. От прохождения осмотра водитель авто отказался.

Более того, при проверке документов выяснилось, что гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в стадии алкогольного опьянения. Решением суда он был лишен права управлять авто на 10 лет.

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На транспортном средстве правонарушителя были установлены номерные знаки, которые не принадлежать данному авто.

В отношении водителя составили административный протокол согласно части 3 статьи 130 и вынесли постановление согласно части 4 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Автомобиль отправили на спецплощадку.

Напомним, у харьковчанина изъяли автомобиль за долги по коммунальным услугам.