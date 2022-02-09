    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове у правонарушителя конфисковали автомобиль
09.02.2022  11:15   Виталий Хиневич

В Харькове у правонарушителя конфисковали автомобиль

Суд лишил права управлять мужчину транспортным средством на 10 лет.

Конфискация авто
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 8 февраля патрульные остановили автомобиль марки "Mazda" за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с водителем правоохранители выявили признаки алкогольного опьянения у мужчины. От прохождения осмотра водитель авто отказался.
 
Более того, при проверке документов выяснилось, что гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в стадии алкогольного опьянения. Решением суда он был лишен права управлять авто на 10 лет.
 
 
На транспортном средстве правонарушителя были установлены номерные знаки, которые не принадлежать данному авто.
 
В отношении водителя составили административный протокол согласно части 3 статьи 130 и вынесли постановление согласно части 4 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Автомобиль отправили на спецплощадку. 
 
Напомним, у харьковчанина изъяли автомобиль за долги по коммунальным услугам.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.02 Криминал и происшествия На Харьковщине автомобиль скорой помощи застрял в сугробе (видео) 07.02 Криминал и происшествия Связали и ограбили женщину: в Харькове будут судить злоумышленников 07.02 Криминал и происшествия В Харькове в выходные полицейские выявляли пьяных водителей
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 