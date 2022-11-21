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21.11.2022  20:00   Дмитро Колонєй

В Україні перерахують пенсії: коли та кому саме

Пояснення про нові доплати дали у Пенсійному фонді України.


В Україні перерахують пенсії: коли та кому саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Пенсійний фонд України,  в Україні перерахують пенсії.
 

Чому це буде зроблено :

 
  1. у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн (стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»);
  2. встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують «страхові» пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн (пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому»);
  3. зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 в редакції постанови від 09.12.2021 № 09.12.2021 № 1307).

Докладніше про виплати - в інфографіці фонду.

Перерахують пенсії в Україн з 1 грудня 2022 року
 
Перерахують пенсії в Україн з 1 грудня 2022 року
 
Перерахують пенсії в Україн з 1 грудня 2022 року
 
Перерахують пенсії в Україн з 1 грудня 2022 року
 
Перерахують пенсії в Україн з 1 грудня 2022 року
 
Перерахують пенсії в Україн з 1 грудня 2022 року
 
Перерахують пенсії в Україн з 1 грудня 2022 року
 
Перерахують пенсії в Україн з 1 грудня 2022 року
 
Перерахують пенсії в Україн з 1 грудня 2022 року
 
 
Источник:   Пенсийний фонд України
 Тэги:  пенсии, перерасчет, украина
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