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21.11.2022  20:31   Дмитро Колонєй

Ремонтники відновлюють знищену ворогом мережу газопостачання під Харковом

Про це інформує АТ «Харківгаз».

Відновлюють знищену ворогом мережу газовики у Старому Салтові. Новини Харкова.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АТ "Харківгаз", попри негоду у Старому Салтові газовики міняють перебиті ворожими снарядами ділянки розподільних газопроводів.
 
Роботи з відновлення мереж проходитимуть поетапно. Першочергово планується пустити газ до верхньої частини селища, інфраструктура та житлові будинки якої більш вціліли від ворожих бомб.
 
Окупанти майже без зупинки обстрілювали Старий Салтів. Пожежі від снарядів охоплювали цілі вулиці. Горіло житло, гаражі, сараї. Вороржа армія руйнувала все - від інфраструктури до звичайних домоволодінь. 
 
Понад 10 прильотів від рашистів припало на районну дільницю АТ «Харківгаз» у Старому Салтові.  
 
Попри необхідність працювати у воді до поясу, зруйновану будівлю та транспорт компанії, газовики відбудовують комунікації для пуску газу споживачам.
 
Источник:   ХОВА
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