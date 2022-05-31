    
Главная Новости Харькова Общество Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько добавят
31.05.2022  11:52   Виталий Хиневич

Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько добавят

В июне 2022 года будет выполнен перерасчет пенсионных выплат.

Пенсии в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Новое время».
 
Сообщается, что с 1 июня текущего года будет выполнен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсионный фонд Украины будет проводить данную процедуру автоматически на основании отчетности работодателей о страховых стажах и заработной плате, приобретенные после 01 марта 2020 года.
 
Кроме этого отмечается, что перерасчет будет сделан тем работающим пенсионерам, которым пенсия была назначена или уже перечислена два года назад, то есть до 01 апреля 2020 года.
 
Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия.
 
Для работающих пенсионеров, пенсии которых выплачиваются в минимальном размере, дополнительные перерасчеты будут проведены с 1 июля.
 
Напомним, некоторым украинцам, вынужденно переехавшим в другие регионы страны из-за войны, отменят социальные выплаты.
 
Источник:   Новое время
 Тэги:  пенсии, экономика
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.03 Общество В Харькове развозят продукты питания и начали выплату пенсий горожанам 04.03 Общество Как получить пенсию в Украине в режиме военного положения 14.02 Экономика и промышленность В Украине повысят пенсионные выплаты: кому и на сколько
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 