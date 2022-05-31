31.05.2022 11:52 Виталий Хиневич

Перерасчет пенсий в Украине: кому и сколько добавят

В июне 2022 года будет выполнен перерасчет пенсионных выплат.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Новое время».

Сообщается, что с 1 июня текущего года будет выполнен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсионный фонд Украины будет проводить данную процедуру автоматически на основании отчетности работодателей о страховых стажах и заработной плате, приобретенные после 01 марта 2020 года.

Кроме этого отмечается, что перерасчет будет сделан тем работающим пенсионерам, которым пенсия была назначена или уже перечислена два года назад, то есть до 01 апреля 2020 года.

Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия.

Для работающих пенсионеров, пенсии которых выплачиваются в минимальном размере, дополнительные перерасчеты будут проведены с 1 июля.

Напомним, некоторым украинцам, вынужденно переехавшим в другие регионы страны из-за войны, отменят социальные выплаты