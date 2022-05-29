29.05.2022 11:55 Виталий Хиневич

Не все переселенцы в Украине смогут получить выплаты: названа причина

Некоторым украинцам, вынужденно переехавшим в другие регионы страны из-за войны, отменят социальные выплаты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».

Сообщается, что начиная с мая социальные выплаты получат только внутренне перемещенные граждане, которые находятся в зоне боевых действий и не могут вернуться домой.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, выплаты будут получать еще и те, у кого пострадали дома из-за войны.

"С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их спасибо. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая",- сообщила Марина Лазебная.

Напомним, в «Дії» стала доступна функция для внутренне перемещенных лиц.