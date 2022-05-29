29.05.2022 12:13 Рита Парфенова

В разрушенном оккупантами селе под Харьковом заново прокладывают газ (фото)

Газовщики, наряду с другими коммунальными службами, восстанавливают поврежденные коммуникации в селе Ольховка Харьковской области



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Село Ольховка в Харьковском районе подверглась сильным разрушениям, враг с особым цинизмом и жестокостью уничтожал жилищный фонд, передает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Харьковгаз».

Газовые коммуникации частных и многоквартирных домов претерпели колоссальные разрушения. Их приходилось газифицировать практически с нуля.

На сегодняшний день газовики полностью заменили поврежденные участки распределительных газопроводов и подготовили их к пуску газа.

На предприятии отметили, что пока не завершатся работы по созданию новой системы газоснабжения в жилищах всех ольховчан, работы по восстановлению домовой инфраструктуры будут продолжаться почти круглосуточно.

Напомним, в селе Ольховка восстанавливают разбитую в результате боевых действий электроподстанцию.