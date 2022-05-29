29.05.2022 12:55 Виталий Хиневич

В NASA предупредили жителей Земли о возможном катаклизме

Земля пройдет сквозь шлейф обломков кометы 73P/Швассмана–Вахмана, которые образовались при ее распаде еще в 2006 году.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Сообщается, что 30-31 мая текущего года возможно наблюдение метеоритного дождя. В эти дни Земля пройдет через следы обломков разбившейся кометы под названием 73P/Швассмана-Вахмана, или SW3.

Однако, комета, разбившаяся на крупные осколки еще в 1995 году, достигнет точки своей орбиты только в августе.

У наблюдателей в Северной Америке при ясном темном небе больше всего шансов увидеть метеоритный дождь. Пиковое время для просмотра — около часа ночи на восточном побережье или 10 вечера на западном побережье.