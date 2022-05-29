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29.05.2022  11:29   Виталий Хиневич

Коммунальщики восстанавливают подачу воды в дома харьковчан

Сотрудники коммунальных предприятий работают в разных районах города.

Коммунальщики Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» продожают восстанавливать подачу воды жителям города.
 
В частности, 28 мая ремонтники ликвидировали восемь повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок 10 смотровых колодцев, а сегодня, 29 мая, запланировали устранить еще восемь повреждений на водоводах. В аварийно-восстановительных работах задействовано 15 бригад. 
 
Также лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
 
Для экономии времени бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Эту информацию можно сообщить по тел.: 15-33.
 
Напомним, коммунальщики оперативно реагируют на обращения харьковчан.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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