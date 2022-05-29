29.05.2022 11:29 Виталий Хиневич
Коммунальщики восстанавливают подачу воды в дома харьковчан
Сотрудники коммунальных предприятий работают в разных районах города.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» продожают восстанавливать подачу воды жителям города.
В частности, 28 мая ремонтники ликвидировали восемь повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок 10 смотровых колодцев, а сегодня, 29 мая, запланировали устранить еще восемь повреждений на водоводах. В аварийно-восстановительных работах задействовано 15 бригад.
Также лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
Для экономии времени бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Эту информацию можно сообщить по тел.: 15-33.
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