29.05.2022 11:29 Виталий Хиневич

Коммунальщики восстанавливают подачу воды в дома харьковчан

Сотрудники коммунальных предприятий работают в разных районах города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» продожают восстанавливать подачу воды жителям города.

В частности, 28 мая ремонтники ликвидировали восемь повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок 10 смотровых колодцев, а сегодня, 29 мая, запланировали устранить еще восемь повреждений на водоводах. В аварийно-восстановительных работах задействовано 15 бригад.

Также лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Эту информацию можно сообщить по тел.: 15-33.