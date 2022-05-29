29.05.2022 11:05 Рита Парфенова

Ракетный удар уничтожил солнечную электростанцию под Харьковом (видео)

В ночь на 28 мая россия с территории белгорода выпустила две ракеты, разрушившие электростанцию в Мерефе Харьковской области

На поле с солнечными батареями остался след ракеты - 11-метровая воронка шесть метров глубиной, передает РЕДПОСТ. По предварительном обследования, солнечная электростанция, вырабатывавшая ток для Украины, более не пригодна к работе.



О разрушениях изданию Суспільне.Харків рассказал руководитель электростанции Владимир Рончаковский.



"Было два прихода ракеты "Искандер" со стороны Белгорода. Совершенно мирный объект. Никаких военной инфраструктуры здесь нет. Станция полностью вышла из строя. Часично остались какие-то панели, какие-то трансформаторы, но в основном станция уничтожена.", - рассказал он.

По словам Рончаковского, станцию построили в кредит на месте бывшей свалки полтора года назад.

«Не успели ничего заработать, все уничтожено", - добавил он.



По его мнению, Россия целенаправленно уничтожает инфраструктуру Украины и ее население.

Напомним, 28 мая около 14:00 оккупанты обстреляли находящийся в 30 км от Харькова Золочев ракетами систем Ураган и Смерч.