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28.05.2022  14:25   Виталий Хиневич

Коммунальщики оперативно реагируют на обращения харьковчан

Сотрудники коммунального предприятия в кратчайшие сроки отреагировали на жалобу харьковчан.

Коммунальные службы Харькова следят за чистотой
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что работники КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» оперативно реагируют на жалобы горожан.
 
Как сообщили на предприятии, в соцсетях появилось сообщение о том, что бытовые отходы с территории Шишковки в Киевском районе не вывозились. На следующее утро, 26 мая, контейнеры были очищены от мусора.
 
Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко отметил, что горожане могут обращаться на предприятие несколькими способами.
 
«Наше предприятие оперативно реагирует на подобные жалобы. Вы можете направлять их нам напрямую через диспетчерскую службу, через сайт или страницы нашего предприятия в социальных сетях», - отметил Алексей Артикуленко.
 
Напомним, в Харькове ремонтируют тепловые магистрали.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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