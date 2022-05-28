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28.05.2022  14:41   Дмитрий Колоней

Войска агрессора зверствуют даже у себя на родине (видео)

Российские военные бесчинствуют на территории РФ.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, в пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт оккупантов, значительно увеличилось заявление об изнасиловании, о чем
 свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный спецслужбами.
 
«У нас в прокуратуре столько заявлено об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка», – рассказывает жена российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.
По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.
 
«Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…»,- уточняет женщина.
Она рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.
 
Итак, видим, что от собственной армии страдают сами россиянки. Интересно, что на такую ​​тенденцию скажет женщина по перехвату СБУ, призывающая своего мужа насиловать украинок?

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, зверства, изнисилования
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