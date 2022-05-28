Войска агрессора зверствуют даже у себя на родине (видео)

28.05.2022 14:41 Дмитрий Колоней

Российские военные бесчинствуют на территории РФ.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, в пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт оккупантов, значительно увеличилось заявление об изнасиловании, о чем

свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный спецслужбами.

«У нас в прокуратуре столько заявлено об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка», – рассказывает жена российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

«Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…»,- уточняет женщина.

Она рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

Итак, видим, что от собственной армии страдают сами россиянки. Интересно, что на такую ​​тенденцию скажет женщина по перехвату СБУ, призывающая своего мужа насиловать украинок?