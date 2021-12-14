14.12.2021 12:53 Виталий Хиневич
В Харькове полицейский реализовывал наркотики прямо в суде
Сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований
.
Отмечается, что полицейский входил в состав конвоя, который перемещал арестованных из Харьковского следственного изолятора в суд.
Мужчина передавал наркотические вещества подсудимым прямо в суде. После этого, он контролировал, что бы таких задержанных не досматривали после прибытия в СИЗО. Денежные средства полицейский получал либо во время продажи наркотиков или от родственников задержанных.
13 декабря текущего года полицейский был задержан во время очередной продажи наркотических веществ.
Полицейскому может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, также устанавливается канал поступления наркотиков в руки полицейского.
Напомним, ранее мы писали о задержание агрессивного закладчика
, который сопротивлялся полиции и пытался подкупить патрульных.
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