14.12.2021 12:53 Виталий Хиневич

В Харькове полицейский реализовывал наркотики прямо в суде

Сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований

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Отмечается, что полицейский входил в состав конвоя, который перемещал арестованных из Харьковского следственного изолятора в суд.

Мужчина передавал наркотические вещества подсудимым прямо в суде. После этого, он контролировал, что бы таких задержанных не досматривали после прибытия в СИЗО. Денежные средства полицейский получал либо во время продажи наркотиков или от родственников задержанных.

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13 декабря текущего года полицейский был задержан во время очередной продажи наркотических веществ.

Полицейскому может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, также устанавливается канал поступления наркотиков в руки полицейского.

Напомним, ранее мы писали о задержание агрессивного закладчика , который сопротивлялся полиции и пытался подкупить патрульных.