14.01.2022 12:36 Рита Парфенова

Радиационный фон в Харькове замеряли эксперты: результат

Специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний промониторили радиационный фон в городе Харькове.

По состоянию на 14 января 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.



По данным мониторинговых исследований, уровни внешнего гамма–излучения составляют 0,10 – 0,12 мкЗв/ч. Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).



Согласно оперативной сводке ХОГА, радиационный фон на 14 января составляет 14 мкр/ч (0,14 мкЗв/ч), что также соответствует норме.



Напомним, ранее харьковский лабцентр обнародовал результаты замеров и проб, сделанных в течение последних девяти месяцев из распределительной сети водопровода города Харькова.