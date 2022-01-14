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14.01.2022  12:36   Рита Парфенова

Радиационный фон в Харькове замеряли эксперты: результат

Специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний промониторили радиационный фон в городе Харькове.

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По состоянию на 14 января 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.

По данным мониторинговых исследований, уровни внешнего гамма–излучения составляют 0,10 – 0,12 мкЗв/ч. Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Согласно оперативной сводке ХОГА, радиационный фон на 14 января составляет 14 мкр/ч (0,14 мкЗв/ч), что также соответствует норме.

Напомним, ранее харьковский лабцентр обнародовал результаты замеров и проб, сделанных в течение последних девяти месяцев из распределительной сети водопровода города Харькова.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
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