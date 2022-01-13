Эвакуация в Харкове: в школе на Салтовке ищут бомбу (видео)

О ЧП в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие. Все ученики и преподавательский состав 111-й школы эвакуированы. По предварительной информации в средней школе Первой столицы на Салтовке ищут бомбу. Подробностей пока нет.
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Стремление к новизне способно принять любые формы, а привычные дела будут вызывать скуку. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Старый Новый год в Харькове будет пасмурным, а усиление скорости ветра до 15-24 м/с днем и 25-30 м/с вечером соответствуют II-му, оранжевому, уровню опасности.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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