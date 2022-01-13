13.01.2022 14:26 Дмитрий Колоней

Эвакуация в Харкове: в школе на Салтовке ищут бомбу (видео)

О ЧП в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие. Все ученики и преподавательский состав 111-й школы эвакуированы. По предварительной информации в средней школе Первой столицы на Салтовке ищут бомбу. Подробностей пока нет.

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