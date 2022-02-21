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21.02.2022  08:24   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 21 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Грицевца, 52 (п. №1) до 20:00 21 февраля.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-а (п. №12, стояк),
  • ул. Героев Труда, 15-б (п. №3, стояк),
  • пр. Тракторостроителей, 85 (п. №4) до 17:00 21 февраля,
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №4, стояк) до 20:00 21 февраля.

Слободской район:

  • ул. Дизельная, 1 (п. №4, стояк) до 17:00 21 февраля,
  • ул. Садово-Парковая, 8 (п. №3, стояк),
  • пр. Московский, 96-а (п. №1, стояк) до 20:00 21 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №1, стояк) до 20:00 21 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Малоджанкойская, 5 (п. №2),
  • пр. Победы, 72-а (п. №1, стояк) до 17:00 21 февраля,
  • ул. Архитекторов, 24 (п. №2, стояк),
  • пер. 23 Августа, 5 (п. №1, стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, стояк) до 20:00 21 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 20 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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