Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 21 февраля. Список адресов

В этот день

Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Сегодня ведущую роль будет играть логика, и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 21 февраля В Харькове весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без существенных осадков.