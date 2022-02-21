Лимит на снятие денег в крупных банках: в НАБУ прокомментировали слухи

Информация об ограничении на обналичивание средств с банковских карт является фейком.
В Независимой ассоциации банков Украины официально прокомментировали слухи о том, что в случае начала полномасштабных военных действий Российской Федерацией monobank, ПриватБанк и Ощадбанк введут ограничения на обналичивание средств с карточных счетов в банкоматах, передает РЕДПОСТ.
Подобная информация распространялась в Интернете на прошлой неделе с уточнением, что «замороженные» средства якобы «одолжат» на нужды Вооруженных Сил Украины.
В НАБУ подробные публикации назвали фейком. «Никакой паники! Ограничения на снятие денежных средств со стороны банков – не планируется. Очевидно, это – провокация или обычное мошенничество. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинцам приходили ложные сообщения, в которых говорилось о временном прекращении работы банкоматов ПриватБанка якобы по техническим причинам.
Читайте также
Как не стать жертвой интернет-мошенников: советы от Нацбанка Украины
ПриватБанк принимает «ковидную тысячу» пенсионеров за коммуналку: как заплатить онлайн
Аферы с банковским картами: как избежать мошенников - советы экспертов
Комментариев: 0
Сегодня ведущую роль будет играть логика, и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без существенных осадков.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажность:
давление:
ветер: