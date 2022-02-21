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21.02.2022  08:36   Рита Парфенова

Лимит на снятие денег в крупных банках: в НАБУ прокомментировали слухи

Информация об ограничении на обналичивание средств с банковских карт является фейком.

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В Независимой ассоциации банков Украины официально прокомментировали слухи о том, что в случае начала полномасштабных военных действий Российской Федерацией monobank, ПриватБанк и Ощадбанк введут ограничения на обналичивание средств с карточных счетов в банкоматах, передает РЕДПОСТ.

Подобная информация распространялась в Интернете на прошлой неделе с уточнением, что «замороженные» средства якобы «одолжат» на нужды Вооруженных Сил Украины.

В НАБУ подробные публикации назвали фейком. «Никакой паники! Ограничения на снятие денежных средств со стороны банков – не планируется. Очевидно, это – провокация или обычное мошенничество. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинцам приходили ложные сообщения, в которых говорилось о временном прекращении работы банкоматов ПриватБанка якобы по техническим причинам.

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Источник:   НАБУ
 Тэги:  набу, банк, лимит, харьков
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