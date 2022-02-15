15.02.2022 10:29 Рита Парфенова

Как не стать жертвой интернет-мошенников: советы от Нацбанка Украины

С 14 февраля НБУ начал Всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности #ШахрайГудбай.



Фото из открытых источников

Подобная кампания проводится регулятором второй год подряд и ставит целью улучшить осведомленность граждан о кибергигиене и способствовать формированию культуры безопасного поведения в виртуальном пространстве, а также напомнить об основных правилах безопасности безналичных расчетов, передает РЕДПОСТ.



Как отметили в пресс-службе банка, фактически мошенничество через сеть Интернет является мировым трендом. В Украине мошенничество при онлайн-расчетах составляет почти 70% от всех обращений, которые поступают в киберполицию. За 2021 год направили в суд более 2000 уголовных производств.



Самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине, как и в мире, традиционно остается социальная инженерия, благодаря применению которой люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карточек.



В НБУ советуют придерживаться простых правил во время взаимодействия с киберпространством, в частности в финансовых вопросах, - желательно иметь отдельный телефонный номер для взаимодействия с финансовым учреждением, зарегистрировать его и "привязать" к своим паспортным данным, внимательно следить за тем, где размещается информация о финансовом номере, контролировать свой мобильный телефон и не оставлять его без присмотра.