07.02.2022 21:37 Дмитрий Колоней

Аферы с банковским картами: как избежать мошенников - советы экспертов

Как сделать так, чтобы с карты не пропали деньги.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Фокус, вокруг нас достаточно аферистов, которые готовы воспользоваться нашей беспечностью. Как избежать неприятных сюрпризов. Для примера возьмем недавний случай с женщиной из Чернигова, у которой с карты исчели боллее 11 000 гривен. Она это обнаружила после посещения супермаркета "Велмарт", в котором при оплате передала карту в руки продавцу.

Что могло произойти?

Мнение экспертов по кибербезопасности Константина Корсуна и Олеси Данильченко (замдиректор Ассоциации "ЕМА", руководитель Форума Безопасности Расчетов и Кредитов, член консультационного совета по финансовым сервисам European CyberCrime Center (EC3).

Вариант 1

Реквизиты карты могли просто скопировать (сфотографировать), Воспользоваться ими, совершая покупки в интернет-магазинах. Зная номер карты, срок ее действия и код CVV, злоумышленники могли заказать товаров на определенную сумму денег, введя только эти данные. А владелец, не получив от интернет-магазина код подтверждения, видит сообщение от банка о том, что определенная сумма уже списана. Реквизиты карты могли просто скопировать (сфотографировать), а потом воспользоваться ими, совершая покупки в интернет-магазинах.

Вариант 2

Виноват кассир - провел две операции: одну, чтобы оплатить покупку потерпевшей и вторую на ту сумму, которой недостает, — 11 425 грн.

Но таких кассиров быстро находит киберполиция и привлекает к ответственности. Подобные случаи — единичные.

Вариант 3

Женщине позвонили и выудили данные карты, а затем применили их, чтобы совершить покупки в онлайн-магазинах.

Вариант 4

Скимминг

данные копируются с магнитной ленты карты при помощи специального устройства скиммера, переносятся на магнитную ленту "чистой" карты. создают "клон" оригинальной карты.

Вариант 5

Тоже скамминг но другим способсом

Потерпевшая воспользовалась банкоматом, Установленный заранее скиммер и камера, направленный на клавиатуру, зафиксировал ПИН-код, вводимый держателем карты. Мошенники перевыпустили карту и зная ПИН-код, получили полный доступ к средствам жертвы. Мошенники могут установить специальное считывающее устройство и создать "клон" вашей карты

Как не стать жертвой мошенников — рекомендации эксперта

При расчете никому не передавайте свою карту — прикладывайте ее к терминалу (или проводите) самостоятельно. Установите лимиты на покупки в разного типа магазинах, особенно в тех, где большое количество посетителей и высок риск попасть на мошенников. Установите режим СМС-информирования (или же не отключайте пуш-уведомления мобильного банкинга). Если вы получили уведомление о списании средств, хотя сами никаких операций не проводили, — заблокируйте карту и обратитесь в свой банк. При покупках онлайн, обращайте внимание, запрашивает ли продавец код подтверждения по технологии 3DSecure через СМС-сообщение или пуш-уведомление в банковском приложении (такой код генерируется под каждую транзакцию отдельно). Если не запрашивает, значит покупать у такого продавца небезопасно. Вы имеете право пожаловаться на такого продавца. В случае, если злоумышленники провели оплату, задействовав данные вашей карты, заблокируйте ее и обратитесь к банку, оспорив данную операцию. Когда вводите ПИН-код, всегда прикрывайте клавиатуру рукой, особенно, если вы пользуетесь банкоматом или платежным терминалом. Если вам позвонили по телефону, представились сотрудником банка и попросили сделать нечто подобное, — заблокируйте номер, обратитесь в свой банк и в полицию. А лучше всего — не поднимайте трубку, если видите незнакомый номер.

Напомним, ранее мы писали об аферистке, обманувшей пенсонеров на сотни тысяч.