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07.02.2022  21:37   Дмитрий Колоней

Аферы с банковским картами: как избежать мошенников - советы экспертов

Как сделать так, чтобы с карты не пропали деньги.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Фокус, вокруг нас достаточно аферистов, которые готовы воспользоваться нашей беспечностью. Как избежать неприятных сюрпризов. Для примера возьмем недавний случай с женщиной из Чернигова, у которой с карты исчели боллее 11 000 гривен. Она это обнаружила после посещения супермаркета "Велмарт", в котором при оплате передала карту в руки продавцу.
 

Что могло произойти? 

Мнение экспертов по кибербезопасности Константина Корсуна и Олеси Данильченко (замдиректор Ассоциации "ЕМА", руководитель Форума Безопасности Расчетов и Кредитов, член консультационного совета по финансовым сервисам European CyberCrime Center (EC3). 

Вариант 1 

  1. Реквизиты карты могли просто скопировать (сфотографировать),
  2. Воспользоваться ими, совершая покупки в интернет-магазинах.
  3. Зная номер карты, срок ее действия и код CVV, злоумышленники могли заказать товаров на определенную сумму денег, введя только эти данные. А владелец, не получив от интернет-магазина код подтверждения, видит сообщение от банка о том, что определенная сумма уже списана.
  4. Реквизиты карты могли просто скопировать (сфотографировать), а потом воспользоваться ими, совершая покупки в интернет-магазинах. 

Вариант 2

Виноват кассир - провел две операции: одну, чтобы оплатить покупку потерпевшей и вторую на ту сумму, которой недостает, — 11 425 грн.
 
Но таких кассиров быстро находит киберполиция и привлекает к ответственности. Подобные случаи — единичные.

Вариант 3

Женщине позвонили и выудили данные карты, а затем применили их, чтобы совершить покупки в онлайн-магазинах.

Вариант 4

Скимминг
  1. данные копируются с магнитной ленты карты при помощи специального устройства скиммера,
  2. переносятся на магнитную ленту "чистой" карты.
  3. создают "клон" оригинальной карты.

Вариант 5

Тоже скамминг но другим способсом
  1. Потерпевшая воспользовалась банкоматом,
  2. Установленный заранее скиммер и камера, направленный на клавиатуру, зафиксировал ПИН-код, вводимый держателем карты.
  3. Мошенники перевыпустили карту и зная ПИН-код, получили полный доступ к средствам жертвы.
  4. Мошенники могут установить специальное считывающее устройство и создать "клон" вашей карты

Как не стать жертвой мошенников — рекомендации эксперта

  1. При расчете никому не передавайте свою карту — прикладывайте ее к терминалу (или проводите) самостоятельно.
  2. Установите лимиты на покупки в разного типа магазинах, особенно в тех, где большое количество посетителей и высок риск попасть на мошенников.
  3. Установите режим СМС-информирования (или же не отключайте пуш-уведомления мобильного банкинга).
  4. Если вы получили уведомление о списании средств, хотя сами никаких операций не проводили, — заблокируйте карту и обратитесь в свой банк.
  5. При покупках онлайн, обращайте внимание, запрашивает ли продавец код подтверждения по технологии 3DSecure через СМС-сообщение или пуш-уведомление в банковском приложении (такой код генерируется под каждую транзакцию отдельно). Если не запрашивает, значит покупать у такого продавца небезопасно. Вы имеете право пожаловаться на такого продавца. В случае, если злоумышленники провели оплату, задействовав данные вашей карты, заблокируйте ее и обратитесь к банку, оспорив данную операцию.
  6. Когда вводите ПИН-код, всегда прикрывайте клавиатуру рукой, особенно, если вы пользуетесь банкоматом или платежным терминалом. 
  7. Если вам позвонили по телефону, представились сотрудником банка и попросили сделать нечто подобное, — заблокируйте номер, обратитесь в свой банк и в полицию. А лучше всего — не поднимайте трубку, если видите незнакомый номер.

Напомним, ранее мы писали об аферистке, обманувшей пенсонеров на сотни тысяч.

 

Источник:   Фокус
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, украина
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